Nieuwe groene peters en meters mogen zich aanmelden Antoon Verbeeck

16 februari 2019

14u17 0

Het gemeentebestuur van Putte zoekt helpende handen voor de strijd tegen zwerfvuilactie en sluikstorten. Wie minstens twee keer per jaar het zwerfvuil langs de gekozen bermen opruimt, heeft recht op een financiële ondersteuning van 0,04 euro per lopende meter. Het gemeentebestuur voorziet het nodige materiaal voor de opruiming. “Elke Putse vereniging die wil meewerken aan een propere gemeente kan zich inschrijven en het goede voorbeeld geven. Ook als individuele Puttenaar of als school kan je deelnemen”, klinkt het. Wil jij je aansluiten bij de groep groene peters? Aanmelden kan tot eind februari bij de milieudienst. Na ondertekening van een overeenkomst kan de zwerfvuilactie van start gaan.

