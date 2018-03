Nieuw woonproject in oude mouterij EERSTE APPARTEMENTEN IN 2020 INSTAPKLAAR ANTOON VERBEECK

10 maart 2018

02u29 0 Putte Langs de Mechelbaan start projectontwikkelaar Gands in oktober met het bouwproject De Mouterij. Op de oude bedrijfsterreinen van mouterij 'De Preter' komt een nieuw woonproject met 44 appartementen, 38 assistentiewoningen en commerciële ruimtes.

De Mouterij is een herontwikkeling van de oude bedrijfsterreinen van de oude mouterij De Preter op de Mechelbaan. Daar waar nu nog een interieurwinkel is gevestigd komt in de toekomst een woonproject met assistentewoningen, luxeappartementen, een ondergrondse parking met 77 parkeerplaatsen, een groene zone en winkelruimtes. De mouterij krijgt ook een nieuw leven van projectontwikkelaar Gands. "Het oorspronkelijke hoofdvolume van de mouterij wordt behouden en verbouwd", zegt Annick Van Mullem van Gands. "Het gebouw wordt helemaal gezuiverd en de oude gevels komen weer vrij. Oorspronkelijke, nog zichtbare openingen worden terug opengemaakt en het pand krijgt een nieuwe gevel in baksteen."





Groene buffers

Buiten de oude mouterij zijn er op het terrein nog vijf bouwvolumes ingeplant. In een achterliggend parkgebied komen vier appartementsblokken. Daarnaast komt er nog één woonblok van 24 appartementen langs de Mechelbaan, aansluitend op de oude mouterij. "Tussen de woonvolumes en de naburige percelen worden groene buffers gecreëerd door het aanplanten van nieuwe streekeigen bomen en groen. Het gaat om een gemengd woonproject. Dat wil zeggen dat er buiten de luxeappartementen ook 38 erkende assistentiewoningen op de site worden gebouwd. Deze werden onderverdeeld in drie aparte residenties: de residentie Merbau, de oude mouterij, heeft er 14 en de residenties Sapelli en Tali hebben elk 12 assistentiewoningen. Alle bewoners van deze residenties genieten van zorg op maat en kunnen genieten van elkaars aanwezigheid en activiteiten in een gemeenschappelijke ruimte."





Verkoop al gestart

De bouwwerken starten in oktober. In het najaar van 2020 zullen de eerste kopers naar hun nieuwe woonst kunnen verhuizen. De verkoop is vorige week gestart. Voor een appartement tel je minstens 149.900 euro neer, exclusief kosten en BTW. Voor een assistentewoning betaal je 165.000 euro of meer, exclusief kosten en BTW. De eerste woonunits werden ondertussen al verkocht. "We merken dat Putte populair aan het worden is. De groeiprognose van ons bevolkingsaantal ligt hoger dan onze buurgemeenten, met uitzondering van Heist-op-den-Berg, en projectontwikkelaars richten steeds meer hun pijlen op onze gemeente. Dit gaat niet ten koste van ons landelijk karakter, dankzij de beperking van het aantal locaties waar er dergelijk woonproject mag gebouwd worden", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Peter De Vooght (N-VA).