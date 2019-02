Nieuw afdelingsbestuur voor N-VA Antoon Verbeeck

19 februari 2019

11u50 0

Meerderheidspartij N-VA Putte heeft een nieuwe afdelingsbestuur. Frans Quick, advocaat en voormalig bestuurder van de Kamer Van Koophandel, is de nieuwe voorzitter. Hij zal hierin worden bijgestaan door ondervoorzitter Frank Renette. Het bestuur wordt verder aangevuld met negen bestuursleden uit alle deelgemeenten en van alle leeftijden. “Ik ben verheugd en kijk ernaar uit met deze ploeg aan de slag te gaan. Als beleidspartij leveren we intussen al voor het zevende jaar drie schepenen in het schepencollege en is het onze ambitie om onze gemeente op een verantwoorde manier te blijven besturen en vorm te geven. Met deze dynamische groep zitten we alvast goed voor de komende drie jaar”, aldus Quick.