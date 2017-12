Nick Vercammen volgt André Uytterhoeven op 03u01 36

Nick Vercammen heeft gisteravond tijdens de gemeenteraad de eed afgelegd als schepen. Hij volgt André Uytterhoeven op, die op 23 november overleed. Vercammen, die sinds 2013 zetelt voor Open Vld, krijgt de bevoegdheden senioren, toerisme, evenementen, ontwikkelingssamenwerking, landbouw en plattelandsbeleid. In het dagelijkse leven staat Nick Vercammen voor de klas of werkt hij als zelfstandige aan zijn zaak in kerstbomen en tuinen. (WVK)