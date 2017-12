Nick van Extergem is gemeenteraadslid 02u34 0

Nick van Extergem (Open Vld) heeft de eed afgelegd als gemeenteraadslid van Putte. Na het overlijden van schepen André Uytterhoeven trad Nick Vercammen in de voetsporen van zijn politieke vader. Er kwam zo een lege plaats in de liberale fractie. Die plaats wordt nu ingenomen door van Extergem. "Ik ben in 2012 als nieuweling opgekomen omdat ik geloofde in het project van burgemeester Gysbrechts. Ik had nooit gedacht dat ik ooit effectief zou zetelen. Ik ben dus even onder de indruk, maar tegelijkertijd heel enthousiast. De inwoners van Putte mogen weten dat ze op mij kunnen rekenen." (AVH)