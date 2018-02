Neo-Ma ontvangt 600 euro 07 februari 2018

02u28 0

De vzw Neo-Ma uit Putte ontving onlangs een mooie schenking van 600 euro van Marie en Jan Vekemans. Het geld is de opbrengst van de koekjesverkoop die de zus en broer uit Herentals de voorbije weken in het kader van de 'Warmste Week' al voor het derde jaar op rij hielden. "Eerst hebben we thuis zelf zandkoekjes gebakken, waarmee we vervolgens huis-aan-huis zijn gegaan", vertellen Marie (20) en Jan (14). "De tweede bak deden we bij een bakker. Die koekjes verkochten we op de markt. Als goede doel voor de vergaarde 600 euro kozen we dit jaar voor de vzw Neo-Ma, waarbij zowel papa als onze plusmama als vrijwilliger actief zijn." Neo-Ma biedt patiënten met borstkanker ondersteuning en begeleidt hen ook bij een eventuele borstreconstructie. Meer info: www.neo-ma.be.





(SPK)