Na-Tourcriterium strikt Lampaert en Colbrelli 01 augustus 2018

02u34 0 Putte Het Na-Tourcriterium dat deze vrijdag plaatsvindt in Putte krijgt de Italiaanse sprinter Sony Colbrelli aan de start. Ook Belgisch Kampioen Yves Lampaert, die maar enkele criteriums rijdt, tekent present.

"Colbrelli werd in ons land vorig jaar bekend toen hij de Brabantse Pijl won. In de Tour dit jaar was hij kort bij een ritoverwinning: tweede plaatsen in La Roche sur Yon en Quimper", zegt organisator Karl Haverbeke. "Lampaert genoot al heel veel sympathie door overwinningen in Dwars door Vlaanderen de voorbije jaren, het BK tijdrijden in 2017 en mag zich sinds het BK op de weg een echte vedette noemen. Hij reed de Tour in dienst van Gaviria, Gilbert en Alaphilippe."





Ook uit de Tour komen spurter Timothy Dupont en Cofidis-renner Dimitri Claeys aan de start. Nog blikvangers in Putte zijn de Nederlander Fabio Jakobsen, Laurens Sweeck, Amaury Capiot en Enzo Wauters. Het Na-Tourcriterium in het centrum van Putte gaat vrijdag al van start om 16 uur met de finale van het PIDPA G-sport criterium voor sporters met een beperking, en daarna een bedrijvenkoers. Het eigenlijke criterium begint omstreeks 18 uur met de voorstelling van de renners.





Meer info vind je op www.criteriumputte.be.





(AVH)