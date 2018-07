Na-Tourcriterium komt met nieuwe datum, tijdrit en G-renners 11 juli 2018

02u25 0 Putte Een nieuwe datum, een tijdrit en een criterium voor G-renners: de derde editie van het na-Tourcriterium van Putte kent dit jaar een aantal nieuwigheden. De organisatie van het evenement, dat zal plaatsvinden op vrijdag 3 augustus, kon ook al Belgisch kampioen en Tourdebutant Yves Lampaert strikken. Ook Nederlands kampioen Mathieu van der Poel komt bijna zeker.

"Wij zaten altijd op de tweede maandag na de aankomst van de Tour. Door het wegvallen van het na-Tourcriterium in Mechelen en een aantal verschuivingen van wedstrijden in de eerste week van de Tour, kwam de vrijdagavond vrij. Wij waren er als de kippen bij om deze datum vast te leggen. Het criterium moet een echt volksfeest worden. Dan zijn we beter af op een vrijdag dan op een maandag", zegt organisator Karl Haverbeke.





Naast het wijzigen van de datum is er ook een nieuw dagprogramma. Een belangrijk nieuw onderdeel is het Pidpa G-wegcriterium. "Dat is een reeks van zeven wedstrijden voor G-wielrenners. Hier in Putte mogen we de slotwedstrijd van het G-criterium organiseren. De winnaars zullen hier dus gehuldigd worden." De populaire bedrijvenkoers en het rondritje van de renners met kinderen staan opnieuw op het programma. Om 20 uur start het hoogtepunt van de avond: het criterium zelf. Voorafgaand, om 19 uur, rijden de renners eerst nog een tijdrit op het parcours. Rest alleen nog de vraag: wie staat er aan de start? "Wij krijgen enorm veel positieve reacties van het peloton. Thomas De Gendt liet ons al weten dat hij graag terugkomt en Bauke Mollema vond het fantastisch om hier aanwezig te zijn. Uiteraard heeft dat allemaal zijn prijskaartje. We kunnen nu al drie namen lossen. Als enig na-Tourcriterium van België hebben we Belgisch kampioen Yves Lampaert op onze deelnemerslijst. Er is ook een principeakkoord met Nederlands kampioen Mathieu van der Poel. Laurens Sweeck bevestigde vanmorgen zijn deelname. We hopen nog een aantal grote namen vast te leggen." Meer info op www.criteriumputte.be (AVH)