N-VA gaat voor minstens 5 zetels 31 maart 2018

N-VA Putte trekt met ongeveer dezelfde boegbeelden naar de gemeenteraadsverkiezingen als zes jaar geleden. Het hoopt minstens een zetel meer te behalen. "We hopen als derde hond te kunnen profiteren."





Putte heeft er een bewogen bestuursperiode opzitten. Halverwege werd CD&V aan de kant geschoven en ingeruild voor de lijst van burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld). Dee twee grote politieke blokken staan in oktober lijnrecht tegenover elkaar en daar hoopt N-VA van te kunnen profiteren. "Laat ze maar op elkaar kappen, wij zijn bezig met ons eigen verhaal", zegt Jeroen De Cuyper. De schepen wordt opnieuw lijsttrekker.





Nicole De Preter, schepenen Bert Rousseau en Peter De Vooght en Sanne Ribbens vervolledigen de top 5, Freddy Vertommen duwt de lijst. "Als relatieve nieuwkomer behaalden we in 2012 4 van de 25 zetels. Behalen we er een meer, dan zijn deze verkiezingen geslaagd, al mogen het er ook meer zijn natuurlijk", aldus de lijsttrekker. Het programma is nog niet rond, de krachtlijnen liggen wel vast. N-VA gaat voor een financieel gezond, groen, modern en bruisend Putte met aandacht voor de zorgen van senioren, mobiliteit en verkeersveiligheid en netheid. N-VA heeft het voordeel dat er na de bekendmaking van het kartel van CD&V en Groen geen kleinere partijen met verkozenen meer over zijn in Putte en dat het dus midden in het bed ligt. (WVK)