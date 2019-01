Motorrijder vlucht voor politie en knalt op tegenligger Tim Van der Zeypen

22u35 0 Putte Een motorrijder is vanavond zwaargewond geraakt bij een crash in de Tinstraat in Putte. Kort daarvoor was hij op de vlucht geslagen voor de politie in Heffen. Die wilde de motorrijder aan de kant zetten, toen bleek dat zijn nummerplaat geseind stond.

De politie van Mechelen-Willebroek merkte de motorrijder woensdagavond op in Heffen op de Steenweg op Blaasveld (N16). “De nummerplaat stond geseind als gestolen”, vertelt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. Een patrouilleploeg wou de motorrijder aan de kant zetten, maar de bestuurder dacht daar anders over. “Hij sloeg met een hoge snelheid op de vlucht”, aldus Van de Sande. “Onze collega’s zijn hem meteen achterna gegaan.” Via de N16 en de R6 werd er naar de Mechelbaan (N15) in Peulis gevlucht. Daar probeerde de motorrijder opnieuw te ontsnappen van de agenten. Alleen liep het in de Tinstraat in Putte mis. “De motorrijder kwam er in aanrijding met een wagen die uit de tegenovergestelde richting kwam aangereden”, zegt Van de Sande nog. “De motorrijder kwam ten val.”

De motorrijder liep zware verwondingen op, maar verkeert niet in levensgevaar. Ook de twee inzittenden van de wagen werden overgebracht naar het ziekenhuis. “Zij raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock”, luidt het nog. Zowel de wagen als de motorfiets werd getakeld. Waarom de motorrijder op de vlucht sloeg en hoe hij in het bezit kwam van een gestolen nummerplaat, wordt nu verder onderzocht. Tijdens de vaststellingen van de politie bleef de Tinstraat afgesloten voor het verkeer.