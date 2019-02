Mieke Willems (N-VA) bekleedt opvolgersplaats op Vlaamse lijst Antoon Verbeeck

19 februari 2019

N-VA Putte schuift Mike Willems naar voren als kandidate tijdens de verkiezingen van 26 mei. Willems zal de twaalfde opvolgersplaats bekleden op de lijst voor het Vlaams Parlement. Mieke is 46, gehuwd en werkzaam in het onderwijs sedert 1994. “Vanuit die ervaring wil ze graag mee nadenken over en een bijdrage leveren op het vlak van onderwijs”, deelt haar partij mee.