Melkbar houdt leerlingen basisschool warm 01 maart 2018

02u34 0 Putte De leerlingen van de GO! Basisschool Dr Jozef Weyns kunnen tijdens de koude temperaturen beroep doen op een melkbarretje van de school. Tijdens de speeltijd krijgen de kinderen er chocolademelk aangeboden.

"De melkbar is een creatie van onze klusjesman, die de bar tijdens de speeltijden uitbaat. Het is eens wat anders dan gewoon aan een tafeltje warme dranken uitschenken", zegt directeur Cynthia Camps. "Sommige kinderen blijven tijdens deze koudegolf liever binnen en vinden het leuker om aan de bar te blijven dan buiten te spelen. We merken dat de populariteit van de melkbar blijft groeien."





De melkbar werkt met een bonnetjessysteem. Een limiet op het aantal consumpties is er niet. "De kinderen beseffen zelf wanneer ze genoeg chocolademelk op hebben. Eens we deze koude periode achter de rug hebben, gaan we er smoothies serveren." (AVH)