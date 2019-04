Meerderheid en oppositie voorstander van geluidsarm vuurwerk Antoon Verbeeck

13 april 2019

15u12 0

CD&V-Groen stelde tijdens de gemeenteraad van maart een wijziging aan het politiereglement voor. De oppositiefractie wil zo graag geluidsarm vuurwerk mogelijk maken.

“Met dit voorstel gaan we door op het Vlaamse totaalverbod op vuurwerk. De burgemeester kan immers steeds nog een toelating geven om af te wijken van het verbod en vuurwerk toe te laten. Via ons voorstel vragen wij om het politiereglement zo aan te passen zodanig dat als er uitzonderingen worden toegestaan, dit enkel kan voor aanvragen die gaan over geluidsarm vuurwerk”, sprak Glenn Smets (CD&V-Groen). Het raadslid wenst dat deze uitzondering ook door het gemeentebestuur zelf wordt toegepast. “Want de gemeente Putte organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die traditioneel afgesloten worden met vuurwerk.”

De meerderheid van Lijst Burgemeester en N-VA kon zich vinden in het voorstel en keurde het mee goed. “Wij zijn dit ook aan het opvolgen”, reageerde burgervader Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “Via het politiereglement is het verboden om feestvuurwerk af te steken in Putte, alleen met een toelating van de burgemeester. Voor de laatste oudejaarsperiode heb ik één toelating gegeven, het jaar ervoor twee of drie. Wat niet wil zeggen dat er hier niets is afgeschoten. Dat probleem zal blijven, daar moeten we realistisch in zijn. De overheid kan dit moeilijk in de hand houden.”