Meer dan twintig per uur te snel 30 april 2018

Zowel in de Doornlaarstraat als in de Tinstraat heeft de politie twee autobestuurders geflitst. Ze reden elk respectievelijk 21 en 24 kilometer per uur sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van 70km/uur. Beide bestuurders mogen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten. Ze riskeren een geldboete. In totaal werden er in de Doornlaarstraat in Rijmenam bij Bonheiden 230 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Naast de twee eerder vernoemde autobestuurders, werden nog zes andere snelheidsduivels geflitst. In Putte riskeren er dan nog 26 anderen een geldboete na een snelheidsovertreding. Langs de Tinstraat werden er 408 autobestuurders gecontroleerd. (TVDZM)