Mario steelt de show op drukbezochte Retro Gamebeurs

11 november 2018

Enkele honderden mensen uit heel België en zelfs uit Nederland zakten af naar GC Klein Boom in Putte voor de Retro Gamebeurs van Gamewalhalla. Liefhebbers van gameconsoles konden er terecht voor allerlei spelletjes.



“Van nieuwe tot zelfs oude games uit de jaren tachtig en negentig”, zegt initiatiefnemer Koen Van Brusselen uit Begijnendijk. Een twintigtal standhouders tekende present. Al meteen bij de start van de beurs zondagochtend 10.00 uur was het drummen tussen de standjes. Koen was dan ook blij met grote succes. “We hebben zelfs standhouders moeten weigeren”, gaat Koen verder.



Retrogames zitten al een tijdje in de lift. “Wij merken op dat er tegenwoordig ook vaak jongeren van tien tot twaalf jaar in onze winkel een oude Gameboy komen kopen”, luidt het nog. Op de beurs zelf liepen voornamelijk twintigers en dertigers rond. De beurs vindt twee keer per jaar plaats en dit al sinds 2010.