Man wil geen voorwaarden meer, parket eist herroeping van rijverbod TVDZM

18 februari 2019

Een man uit Putte stond opnieuw voor de rechter omdat hij zijn opgelegde voorwaarden na een politieveroordeling niet opvolgde. “Hij ging niet naar de justitie-assistent en leek niet bereid te zijn op een begeleiding te volgen voor zijn drugsprobleem”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. Hij eiste dan ook de herroeping van een vonnis dat opgelegd werd door de politierechter in Mechelen. De Nijlenaar zelf leek zich daar weinig tegen te verzetten. “Ik zat toen in een lastige periode. Ik was net gaan samenwonen met mijn vriendin en had het toen heel druk met mijn werk”, klonk het op zitting. “Het was helemaal niet haalbaar om naar die begeleiding te kunnen gaan.” De rechter beslist op 18 maart.