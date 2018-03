Man dood aangetroffen in waterput 05 maart 2018

Een oudere man is gisteren levenloos aangetroffen in de waterput van zijn woning langs de Borgstraat in Beerzel (Putte). Het zou de kleinzoon van de man zijn geweest die hem aantrof. De hulpdiensten werden er bij gehaald en kwamen massaal ter plaatse. De brandweer haalde de man uit de put. Voor hem kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer was overleden. De politiezone Bodukap stelde een perimeter in en lichtte het parket in. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een wanhoopsdaad van de bewoner. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn. Dat kan via het gratis telefoonnummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. (TVDZM)