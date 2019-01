Man (28) riskeert celstraf van twee jaar met uitstel: “Hij stal kostbare vogels en volière” Tim Van der Zeypen

17 januari 2019

15u30 0 Putte Gio L. uit Nijlen stal in een nacht tijd zo’n 140 vogels van een man uit Putte. Een dag later ging hij een volière uit een tuin stelen. Vanmorgen stond hij voor de rechter. Hij riskeert een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij.

De diefstal dateert intussen van drie jaar geleden. In januari 2016 merkte een man uit Putte op dat er uit zijn tuin verschillende vogels waren gestolen. “Meneer verzamelde ze, kweekte ze en was er dagelijks mee bezig. Het was zijn hobby”, klonk het op zitting. “Sommige verkocht hij, anderen hield hij bij. Het waren echt kostbare vogels.” De diefstal werd geraamd op zo’n 25.000 euro nadeel. “Er is dus heel wat schade”, vertelde de raadsvrouw van het slachtoffer op zitting.

De man kwam zich burgerlijke partij stellen en vroeg een schadevergoeding. “Er werden uiteindelijk maar 93 vogels teruggevonden”, luidde het. “De anderen stierven door de mishandeling of bare omstandigheden waarin ze na de diefstal werden opgevangen.”

Volière

De 28-jarige beklaagde stond naast die diefstal ook nog terecht voor tal van andere diefstallen. In totaal zo’n elftal. Zo ging hij er in Zandhoven vandoor met verkeersborden voor een leertraject van de gemeente, werd er in Bonheiden een Bobcat ontvreemd en werd er tot over maat van ramp ook nog een volledige volière gestolen. “Een die werd gestolen om de gestolen vogels in op te vangen”, zei het parket nog. De burgerlijke partij vulde aan.: ”De volière was op maat gemaakt en raakte bij de diefstal beschadigd.”

Ook moest hij zich verantwoorden voor verboden wapenbezit. Bij een huiszoeking die volgde bij zijn arrestatie werd een geluidsdemper aangetroffen.

Audiotape

L. riskeert nu een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel. Hij gaf de feiten toe. Op een audiotape, die zijn ex-vriendin had opgenomen, stond namelijk een volledige bekentenis. Opmerkelijk is dat ook zij terecht stond. Zij was er bij enkele diefstallen - waaronder die van de vogels - bij en riskeert een opschorting van straf. “Haar houding in het dossier was veel beter dan die van haar ex-vriend”, besloot het parket. “Mevrouw liet ook verschillende audiotapes horen waarop L. de feiten toegaf.”

Eerlijk proces?

Net dat vond de verdediging een brug te ver. “Er is hier nooit de kans geweest op een eerlijk proces”, aldus L.’s raadsman. “De feiten worden op zich niet betwist maar mevrouw heeft alles achter de rug opgenomen en is dan naar de onderzoeksrechter gestapt met die informatie. Net zoals een infiltrant.” De advocaat vroeg de wering van de bewijsstukken en de niet ontvankelijkheid-verklaring door de rechtspraak. “De vrijspraak dringt zich dus op”, oordeelde de advocaat.

De ex-vriendin leek de gevorderde straf niet erg te vinden. Zij bleek akkoord te gaan. Tot slot stonden ook nog een 28-jarige kompaan uit Zandhoven alsook een Deen voor de rechter. Die laatste liet verstek gaan. De 28-jarige kompaan zou volgens het parket eveneens actief betrokken zijn geweest bij de inbraken, De Deen wordt verdacht van het plegen van een gelijkaardige diefstal van vogels op kerstavond in Putte. “Hij wou het vogelkot betreden maar werd betrapt. De man werd in de boeien geslagen maar had kort daarvoor zijn slachtoffer zelf aangevallen”, aldus het parket. “Het slachtoffer liep krab wonden aan in de buik.” De twee naast L. en diens ex-vriendin, riskeren celstraffen van zes maanden met uitstel en een geldboete. De Deen riskeert een jaar met uitstel.

Vonnis op 14 Februari.