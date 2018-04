Mama en dochter gewond bij ongeval 04 april 2018

Een vrouw en kind zijn gisteren gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Mechelbaan (N15) in Beerzel bij Putte. De vrouw moest bevrijd worden uit de wagen.





Het ongeval gebeurde omstreeks 10.30 uur. De vrouw kwam uit de Hollestraat. Vermoedelijke merkte ze een ander voertuig dat op de Mechelbaan reed richting Heist-op-den-Berg te laat op. Bij het oprijden van de N15 werd de vrouw in haar flank geraakt. "In samenspraak met de artsen werd de vrouw uit de wagen gehaald", vertelt brandweerkapitein Gert Creemers. Er was geen levensgevaar, de vrouw was de hele tijd bij bewustzijn. Samen met haar dochter werden ze overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.De rijbaan bleef een uurtje afgesloten voor het verkeer. (TVDZM)