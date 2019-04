Lokale muziekhelden tonen kunnen in cafés Antoon Verbeeck

10 april 2019

De gemeente Putte neemt dit jaar deel aan Lokale Helden, het project van Poppunt waarmee lokaal talent in de kijker wordt gezet. Verschillende lokale cafés doen op 26 april mee en stellen hun zaak ter beschikking voor opkomend talent uit de Putse regio. Zo komen in café Daisy Lotte en Danish enkele popcovers zingen en kan je in Café De Kai de rockband Debonair aan het werk zien. Coverband The Overtones staat in café ‘t Pleintje en de bandleden van The FABs komen het beste van zichzelf geven in café In’t Geniep. De optredens starten telkens om 20.30 uur.