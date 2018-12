Lokaal schrijftalent gezocht voor gemeentelijke prijs Antoon Verbeeck

03 december 2018

In maart 2019 reikt de gemeente Putte voor de vijfde maal de Putse Pen uit. Deze bekroning gaat naar een plaatselijke schrijver of schrijfster die zich verdienstelijk heeft gemaakt. Iedereen die minstens één boek heeft uitgegeven, die in Putte woont, en die 18 jaar of ouder is, komt in aanmerking. Tot 31 januari kan iedereen kandidaten voor de Putse Pen voordragen, hetzij per brief, hetzij via bibliotheek@putte.be. Niet vergeten erbij te vermelden waarom men de auteur voordraagt. Een korte voorstelling van de persoon en een lijst van de gepubliceerde werken zijn ook welkom. Vorig jaar won Inge Verbruggen de prijs.