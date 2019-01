Lezingen en boeken van lokaal talent in bib Antoon Verbeeck

11 januari 2019

De Putse bibliotheek zet de komende weken tijdens verschillende lezingen en boekvoorstellingen lokaal talent in de kijker. Op zondag 20 januari start de reeks met Gert De Bie, zaakvoerder van Boekhandel Het Voorwoord in Heist-op-den-Berg. De Bie brengt om 10 uur een lezing over cultboeken. Maandag 28 januari komt de Putse historicus Frank Seberechts met zijn nieuwste boek ‘Drang naar het Oosten’ naar de bib. Hij behandelt in dit boek het verhaal van Vlaamse soldaten en kolonisten aan het Oostfront. Enkele dagen later staat de Putse dichteres Alice Nahon centraal. Auteur Manu Van der Aa vertelt over Alice Nahon op donderdag 31 januari. “Diezelfde avond start ook de tentoonstelling van Puttenaar Vera Geysemans, zij heeft het gedicht ‘De Kinderen van de Zoetewei’ van Alice Nahon uitgebeeld in een tiental kunstwerken. Ook andere Putse kunstenaars stellen binnen dit thema tentoon”, weet schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester).

Verder is er in samenwerking met de Erfgoedcel Kempens Karakter de voorstelling van het boek ‘De Belzen komme der oan’. Meer dan zes jaar lang is Walter Driesen op zoek geweest naar Kempense vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook het verhaal van enkele Putse vluchtelingen komt aan bod. Op dinsdag 12 februari brengt Driesen dit verhaal in de bib van Putte. Alle evenementen zijn gratis bij te wonen, inschrijven via de bib is verplicht.