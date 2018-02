Lezing rond De Ronde van Vlaanderen 14 februari 2018

Davidsfondsafdelingen Grasheide-Putte-Peulis en Beerzel nodigen op 23 februari Geert Van den Bon uit. Zijn lezing 'De Ronde leeft' vertelt het verhaal over de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen. Aanwezigen mogen pakkende verhalen, sprekende cijfers, anekdotes, strijd en heroïek, en vreugde en verdriet verdachten. Naast de lezing zorgt Flor Van Vlasselaer ook voor een expo rond de Putse wielerhelden. De avond vindt plaats in samenwerking met de erfgoedcel Kempens Karakter. De lezing start om 20 uur in de Gildenzaal van Peulis. (AVH)