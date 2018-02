Leeg biblokaal wordt boekenwinkeltje 22 februari 2018

02u46 0

In de bibliotheek van Beerzel werd een leegstaand lokaal ingericht als verkoopplaats voor afgedankte boeken. Oudere boeken van de bibcollectie worden er aan 10 eurocent per stuk verkocht. "Oud betekent in dit geval niet totaal versleten. Het zijn boeken die minder vaak worden uitgeleend of non-fictieboeken die inhoudelijk wat achterhaald zijn. Voor de liefhebber kunnen ze wel nog interessant zijn. De beschikbare boeken zijn in goede staat. Versleten exemplaren zijn bij het oud papier beland", zegt bibliothecaris Dirk Serneels. "Het winkeltje zal blijven en het is geen tijdelijk initiatief. Er worden permanent boeken afgevoerd. Tot nu toe werden die verkocht in de hoofdbibliotheek, maar het volume daar werd te groot." Het tweedehands boekenwinkeltje is open tijdens de openingstijden van de bib (AVH)