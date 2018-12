Laurence biedt Italiaanse lekkernijen in cadeaubox aan Antoon Verbeeck

17 december 2018

Nog een kerstcadeautje voor een lekkerbek nodig? De 26-jarige Puttenaar Laurence Slaets heeft misschien wat je zoekt: een kerstcadeaubox vol lekkers uit Italië. “In het voorjaar van 2016 ben ik gestart met mijn eigen foodtruck Laurence’s Focacceria. De vorige twee jaren heb ik tijdens de eindejaarsperiode een kerstmenu gemaakt. Aangezien er nu verschillende restaurants en foodtrucks zijn die iets dergelijks aanbieden, gooi ik het dit jaar over een andere boeg en kom ik op de proppen met cadeauboxen.” In een box vind je onder andere risotto die Laurence rechtstreeks importeert uit Italië, huisgemaakte limoncello, Italiaanse citroenen, frizzante rosé, biscotti en Italiaanse gin. Voor de kleinste box tel je net geen 30 euro neer. Een ‘super large box’, goed voor 30 verschillende producten, kost je 119,90 euro. “Stuk voor stuk zijn het originele, Italiaanse én lekkere producten. Sommige producten ken je misschien al, andere helemaal niet. Een aantal ben ik zelf in Italië gaan halen. Wie dus een vleugje Italiaanse zomer in huis wil halen en een kleine zelfstandige ondernemer wil steunen, weet dus waar die moet zijn”, knipoogt Laurence. Meer info op www.laurencesfocacceria.com