Laatste editie van Putse carnavalsstoet in 2019 Antoon Verbeeck

18 december 2018

14u24 0 Putte De Putse carnavalsstoet trekt op zondag 14 april 2019 voor de laatste keer door de Putse straten. De plaatselijke carnavalsgilde telt te weinig leden om het evenement te dragen en trekt daarom met pijn in het hart de stekker uit.

“Momenteel tellen we drie leden in het organisatiecomité van de stoet. Iemand uit ons bestuur is ongeneeslijk ziek en vorige jaar overleden twee leden. We zijn nu met te weinig leden om alles in orde te krijgen en we worden er ook niet jonger op. We wisten dat dit er ooit ging aankomen, maar dat maakte de beslissing om er een punt achter te zetten er niet makkelijker op”, reageert voorzitter van De Gilde der Verbrande Puttenaars Tom Toelen, ook wel keizer Tom I. “Met onze gilde doen we jaar na jaar ons uiterste best om er een geslaagde stoet van te maken en dat gaat ook ten koste van ons privéleven. Om de organisatie te kunnen betalen, organiseren we tal van activiteiten en wordt er hard gewerkt. Dat was ook een struikelblok voor het vinden van nieuwe leden. Mensen vinden een carnavalsstoet wel leuk, maar eens ze beseffen hoeveel werk er in de organisatie van de stoet kruipt, hebben ze geen zin om mee de handen uit te mouwen te steken.”

De eerste editie van de Putse carnavalsstoet vond in 1980 plaats, drie jaar na de oprichting van de gilde. “In 2019 willen we er nog een laatste lap opgeven. Op 12 april starten we met onze receptie en kroegentocht, en de Nacht der Prinsen van zaterdag wordt ons afscheidsbal. Tijdens de carnavalsstoet zullen we iets meer uitgooien dan andere jaren en we willen ook een extra showgroep naar Putte halen. Zo eindigen we toch nog in schoonheid.”