Laatste carnavalsstoet trekt door de straten, gemeente denkt aan alternatief Antoon Verbeeck

14 april 2019

17u27 8 Putte De Gilde der Verbrande Puttenaars trok zondag voor de allerlaatste keer met haar stoet door het centrum van Putte. Een 45-tal wagens brachten het publiek vertier en lekkers. Nu er na 38 edities een einde is gekomen aan de Putse carnavalsstoet, bekijkt de gemeente of het een alternatief kan uitwerken.

De laatste jaren viel een aantal leden van de Gilde der Verbrande Puttenaars weg en er stond geen opvolging klaar, waardoor het organiseren van een stoet steeds moeilijker werd. En zo trok zondag voor de laatste keer de carnavalsstoet door het centrum. “Iedereen vindt het ontzettend jammer, maar we kunnen niet anders. We gaan er nog een laatste keer een lap op geven”, reageert Tom Toelen, keizer van de gilde. “Ik besef nog niet goed dat het voorbij is. De laatste dagen waren zo druk, dat ik er eigenlijk nog niet bij stil heb kunnen staan. Dat besef komt waarschijnlijk later. Ik sluit hier een hoofdstuk af, maar ik denk niet dat ik een zwart gat ga vallen. Ik heb een druk privéleven en dit is geen afscheid van het carnaval. Ik blijf de andere gildes steunen.”

“Jammer dat er alweer een stoet verdwijnt, maar echt verrassend is het niet. De laatste jaren zagen we wel meerdere gildes er de brui aan geven”, zegt Kristof Everaerts, die met de Aalsterse carnavalsgilde Lekken & Plekken aanwezig was in Putte. “In Aalst leeft het carnaval echt, maar op andere plaatsen helemaal niet. Dan is het natuurlijk moeilijk om jaar na jaar iets op poten te zetten.”

“Dit zal een groot gemis zijn voor onze gemeente. Maar we moeten de keuze van de organisatie respecteren. Het is heel lastig om dit allemaal te organiseren met een beperkte groep”, vertelt schepen van Cultuur in Putte Inge De Bie (Lijst Burgemeester). “Ik kreeg al de vraag of we met de gemeente geen carnavalsstoet kunnen organiseren. Simpel is dat niet. Carnavalsgildes doen meestal mee aan een stoet van een bevriende gilde. Zonder een eigen gilde is het dus niet makkelijk om andere gildes vast te leggen. Momenteel zijn er in onze gemeente kleinschaligere kindercarnavals die georganiseerd worden door de scholen. Misschien is het een idee om al deze stoeten te groeperen in één grote. Als gemeente willen we bekijken of dit mogelijk is.”