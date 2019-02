Laat je broek herstellen en computervirus verwijderen tijdens Repair Café Antoon Verbeeck

25 februari 2019

09u52 0

Het gemeentebestuur van Putte organiseert opnieuw een Repair Café in samenwerking met dienstencentrum Het Lijsternest. De herstellers staan er voor je klaar op zaterdag 2 maart van 9 tot 13 uur. In het Repair Café kan je terecht voor gratis herstellingen aan textiel, juwelen, kleine huishoudtoestellen en software. Onderdelen zoals knopen of een nieuwe rits breng je best zelf mee of betaal je ter plaatse. Breng ook het materiaal mee dat nodig is om het apparaat te testen na herstelling, zoals printpapier, een dvd-schijf, een videocassette. “Het Repair Café in Putte is een vaste waarde geworden. Op zaterdag 2 maart is het alweer de negende editie. Oude spullen worden hersteld en krijgen zo een nieuw leven”, aldus schepen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper (N-VA).