KWB geeft prijzen weg 08 maart 2018

KWB Putte Centrum organiseert op zondag 11 maart de derde vlaaien loten van het voorjaar. Het evenement start om 14 uur in de parochiezaal van Putte. Per ronde, in totaal zijn er elf, worden er meer dan veertig prijzen weggegeven. De kinderen die 12 jaar of jonger zijn krijgen tijdens de pauze een attentie. (AVH)