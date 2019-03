Kunstwerken academie sieren Putse bib Antoon Verbeeck

05 maart 2019

09u20 0

De tekenacademie stelt nog tot 16 maart enkele kunstwerken tentoon in de zaal Peultebossen van de bibliotheek van Putte. “Na het voorbije concert van de leerlingen muziek is het nu tijd voor de leerlingen van het domein beeldende kunsten om hun werken tentoon te stellen voor het grote publiek. Zoals elk jaar hebben alle jonge kunstenaars en leerkrachten alweer gezorgd voor prachtige werken. Dit jaar staat de expo in het teken van kunst in de lucht” weet schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester). Samen met kinderburgemeester Margot Timmermans werd de tentoonstelling voorbije zaterdag 2 maart officieel geopend onder de belangstelling van vooral de vele familieleden van de jonge creatievelingen. De expo is tijdens de openingsuren van de bib gratis te bezoeken.