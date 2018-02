Kunstroute zoekt kunstenaars 27 februari 2018

Het gemeentebestuur zoekt kunstenaars die willen deelnemen aan de Kunstroute op zondag 6 mei. Die dag tonen lokale talenten hun werken tijdens een tentoonstelling in hun atelier of werkruimte. "Wil je jouw atelier, woonruimte, garage, tuin of wat dan ook openstellen voor een tentoonstelling van een selectie van je werken of wil je misschien nog een plek aanbieden aan een collega-kunstenaar die zelf thuis de mogelijkheden niet heeft om deel te nemen? Of kan er ook een jonge academie-kunstenaar bij jou tentoonstellen? Wie op één van deze vragen positief kan antwoorden, mag altijd contact opnemen met de gemeentelijke cultuurdienst", zegt schepen van Cultuur Inge De Bie (Open Vld). De gemeente staat in voor de publiciteit van de Kunstroute. (AVH)