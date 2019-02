Kunstenaars voor kunstroute 2019 gezocht Antoon Verbeeck

27 februari 2019

13u46 0

De gemeente Putte zoekt lokale kunstenaars die willen deelnemen aan de kunstroute 2019. Sinds 2016 wordt er in de gemeente een kunstroute gehouden waaraan lokale kunstenaars kunnen deelnemen. Zij zijn dan in de mogelijkheid om hun atelier open te stellen voor het grote publiek. Na de voorgaande geslaagde edities zal de kunstroute ook dit jaar opnieuw ingericht worden, meer bepaald op zondag 5 mei van 10 tot 17 uur. “We willen onze kunstroute openstellen voor alle kunstdisciplines. Zowel schilders als beeldhouwers, keramisten, glaskunstenaars, graffitispuiters, tekenaars enzovoort komen in aanmerking. We staan open voor heel uiteenlopende soorten kunst” zegt schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester). Vanuit de gemeente wordt voor de nodige publiciteit gezorgd rond de kunstroute. Meer informatie en aanmeldingen via de cultuurdienst.