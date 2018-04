Kraan valt om, autobestuurster kan net op tijd remmen 18 april 2018

In de Peulisstraat is gisternamiddag een kraan omgevallen. Het ging om de kraan van een dakwerker die er aan het werken was. De arbeiders waren er bezig met restauratiewerken aan de pastorij. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Wel kon een autobestuurster met haar passagier een aanrijding net vermijden. Zij kwam uit de richting van Keerbergen en stond aan de verkeerslichten te wachten. De bumper van de auto liep schade op. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De brandweer moest de bouwkraan ontmantelen. De straat werd afgesloten. Na een uurtje kon de rijbaan opnieuw vrijgegeven worden. (TVDZM)