Klokkenroof van 1943 wordt herdacht 07 september 2018

In Putte wordt van vandaag tot en met maandag de Klokkenroof herdacht. 75 jaar geleden, tijdens de nacht van 10 op 11 september 1943, konden Putse verzetsstrijders de klokken van de Sint-Niklaaskerk uit handen van de Duitsers houden door ze naar beneden te halen en te verstoppen.





De herdenking wordt een eerbetoon aan deze verzetsstrijders, van wie sommigen na de roof om het leven werden gebracht door de Duitse bezettingsmacht. Van vrijdag tot en met zondag kan je deelnemen aan een begeleide namiddagwandeling met uitleg over de Putse klokkenroof. Daarnaast zijn er ook unieke avondwandelingen waarbij 78 figuranten het verhaal brengen op verschillende 15 locaties. Maandag wordt vrijgehouden voor schoolbezoeken. Zaterdag start om 10.30 uur een herdenkingsmis in de Sint-Niklaaskerk, waarna op het kerkplein een gedenkplaat wordt onthuld. Inschrijven voor de wandelingen is verplicht, de plaatsen zijn zo goed als volzet. Organisator van dit alles is de Putse geschiedeniskenner Eddy Liekens, die de steun krijgt van sympathisanten, kunstenaars, de gemeente, parochie Sint-Niklaas en Kerkfabriek Putte, sponsors en verschillende verenigingen.





(AVH)