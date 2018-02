KLJ plant nieuwbouw aan parochiezaal 20 februari 2018

02u43 0 Putte KLJ Beerzel broedt op bouwplannen. De twee lokalen van de jeugdbeweging aan de parochiezaal zijn verouderd en te klein voor de 100 leden en leiders van de KLJ. In 2019 moet de verhuis een feit zijn.

"Ik schat dat de huidige lokalen zo'n vijftig jaar oud zijn", legt voorzitter van het bouwcomité Bart Lambrechts uit. "Er is geen sanitair, geen deftige verwarming en er staat schimmel op het plafond. De KLJ is de laatste jaren gegroeid. Omdat ze amper over twee lokalen beschikken, kunnen de verschillende leeftijdsgroepen maar om de twee weken naar de jeugdbeweging gaan."





De huidige lokalen zouden in september tegen de grond gaan en vervangen worden door een nieuwbouw. "Die zou vier keer groter zijn dan de lokalen die er nu staan. Daar komt ook een keuken, een grote speelzaal en toiletten bij."





De architect is momenteel het definitieve bouwplan aan het opmaken. De nieuwbouw zal om en bij de 220.000 euro kosten. "De KLJ heeft een mooie spaarpot, dankzij de succesvolle edities van hun driedaagse. We hebben ook een speciaal KLJ-bier laten brouwen en bieden gadgets aan en lotjes voor onze renteloze leningen. Aan de gemeente hebben we twee subsidies aangevraagd. In maart zou het dossier op de gemeenteraad komen." (AVH)





Meer info op bouw.kljbeerzel.be