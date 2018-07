KLJ maakt wagens en fietsen proper 26 juli 2018

02u47 0

Een vuile wagen of fiets? Dan moet je op zaterdag 11 augustus op het Rode Plein in Beerzel zijn. KLJ Beerzel organiseert die dag voor het tweede jaar op rij een carwash. De opbrengst van de actie wordt later geïnvesteerd in de bouw van de nieuwe lokalen van de jeugdbeweging. De carwash zal plaatsvinden van 10 tot 16 uur naast de parochiezaal. Fietsers betalen vijf euro, voor een propere wagen betaal je 10 euro. Een wasbeurt voor een grote wagen of bestelwagen kost 15 euro. Tijdens het wachten kunnen bestuurders genieten van een drankje.





(AVH)