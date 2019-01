Kleinschalige drugdealer riskeert zes maanden cel met uitstel TVDZM

14 januari 2019

12u55 0 Putte Het parket heeft vanmorgen een celstraf gevorderd van zes maanden met probatie-uitstel tegen Stefanie P. uit Putte. De jonge vrouw stond terecht voor het verhandelen van cocaïne.

“Een kleinschalige dealer maar wel iemand met een problematisch gebruikerspatroon”, zei de openbaar aanklager. Zo verklaarde ze destijds aan de politie dat ze in combinatie met XTC dagelijks zo’n vier gram cocaïne gebruikte. In mei 2017 liep tegen de lamp. Ze zat toen samen in de auto met Thijs S. uit Booischot en zou gecontroleerd gaan worden door de politie. “Maar de twee sloegen op de vlucht met de auto en er volgde een achtervolging waarbij er zelfs tegen een politievoertuig werd gereden”, ging de aanklager verder. “In het voertuig werd bijna tien gram aan cocaïne gevonden. De drugs was in verschillende hoeveelheden verpakt.”

Uit verder onderzoek en telefonie-onderzoek bleek dat P. regelmatig drugs verkocht. “Onder de kerktoren en zeer beperkt”, gaf haar raadsman Pieter De Wit toe op zitting. “Een occasionele dealer omwille van haar eigen druggebruik.” De raadsman voegde aan zijn pleidooi toe dat haar grootste voornemen voor 2019 clean geraken is. Hij vroeg de gunst van de opschorting gekoppeld aan voorwaarden.

Ook S. stond vanmorgen voor de rechter. Niet als dealer maar wel als gebruiker. Tegen hem werd een opschorting gekoppeld aan probatie-voorwaarden gevorderd. De verdediging verzette er zich daar niet tegen. “Sinds hij tegen de lamp is gelopen, heeft de hij drugs afgezworen en is hij clean”, besloot zijn advocaat.

Vonnis volgt op 11 februari.