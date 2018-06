Klassen met meeste bibbezoeken winnen boeken 21 juni 2018

De voorbije dagen brachten schepen van Cultuur Inge De Bie en burgemeester Peter Gysbrechts een bezoek aan de zes Putse scholen om de winnende klassen van de leesmuntenactie in de bloemetjes te zetten met een boekenpakket. De bedoeling van de leesmuntenactie is de kinderen aan te zetten om meer naar de openbare bibliotheek te gaan: "Door hen telkens een leesmunt te geven bij een bezoek aan de bib, stimuleren we onze jongste inwoners dan ook om meer te lezen. Per bibliotheekbezoek krijgt elke leerling immers een leesmunt. We zijn zeer tevreden dat onze kinderen het voorbije schooljaar gedurende de actieperiode van deze leesmuntenactie ruim 3.300 munten wisten te verzamelen", vertelt burgemeester Peter Gysbrechts.











(AVH)