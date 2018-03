Kinderraad stapt mee in carnavalsstoet 31 maart 2018

03u08 0

De kindergemeenteraad en kinderen van de basisschool Dr. Jozef Weyns namen voor het eerst deel aan de carnavalsstoet in Putte. "Een zestigtal kinderen gingen in op onze vraag om deel te nemen aan de Putse carnavalsstoet. Alvast een mooi begin, waar we volgend jaar zeker voor minstens het dubbele aantal kinderen en deelnemende scholen gaan. Voor de kinderen die meegingen was het alvast een leuke belevenis," zegt schepen van Jeugd en Cultuur Inge De Bie.





(AVH)