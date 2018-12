Kindergemeenteraad legt eed af Wannes Vansina

01 december 2018

20u21 0

Putte heeft een nieuwe kindergemeenteraad. Achttien kinderen van het vijfde leerjaar van zes scholen legden vandaag de eed af in de raadzaal van het gemeentehuis. Eerst waren de gemeenteraadsleden aan de beurt, vervolgens de schepenen en tot slot de nieuwe kinderburgemeester: Margot Timmermans van de Alice Nahonschool. Het initiatief en de volledige uitwerking is in handen van de Kind- en jeugddienst, die ook de functie van secretaris voor zijn rekening neemt. “De bedoeling is dat we kinderen een échte stem geven in onze gemeente”, zegt Jeugdschepen Inge De Bie. “De kindergemeenteraad kan adviezen verlenen aan het college en de gemeenteraad waaruit dan mogelijk concrete beslissingen kunnen volgen. Daarnaast organiseert de kindergemeenteraad diverse activiteiten voor en door kinderen.” Deze kindergemeenteraad blijft aan tot 1 juli 2020.

Zetelen in de kindergemeenteraad:

Margot Timmermans (Alice Nahon), burgemeester

Anout Torfs (VB Beerzel), schepen van Feesten

Alix Peeters (VB Grasheide), schepen van Onderwijs en Dierenwelzijn

Jana Maes (VB Peulis), schepen van Cultuur

Lotte Heylen (Dr. Jozef Weyns), schepen van Milieu en Veiligheid

Maarten Van Dyck (VB Putte), schepen van Sport

Mats Van Keilegom (Alice Nahon), schepen van Kind en Jeugd

Céleste Bracke (VB Beerzel)

Amélie Bracke (VB Beerzel)

Jorn Van der Auwermeulen (VB Grasheide)

Karl-Reinhard Vits (VB Grasheide)

Simon De Winter (Dr. Jozef Weyns)

Stan Van den Bosch (Dr. Jozef Weyns)

Jeroen Meus (Alice Nahon)

Vic Bruyninckx (VB Peulis)

Rick Rams (VB Peulis)

Mathice Brys (VB Putte)

Mayte Jacops (VB Putte)