Kinderen tekenacademie openen expo 21 februari 2018

02u35 0

Naar aanleiding van de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) zette men in heel Vlaanderen de academies en conservatoria in de kijker. Ook in de gemeente Putte. Naast een leerlingenconcert en een toneelvoorstelling openden de kinderen van de tekenacademie eind januari hun jaarlijkse expo. Schepen van Cultuur Inge De Bie en kinderschepen van Cultuur Justine Rovillard knipten het lintje door. De tentoonstelling is nog tot en met 24 februari gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib.





(AVH)