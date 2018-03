Kinderen genieten van faire maaltijd 06 maart 2018

In GO! Basisschool Dr Jozef Weyns in Beerzel werd het nieuwe project Lunch met LEF georganiseerd, een eetfestijn waarin leerkrachten en kinderen, handelaars uit de buurt, boeren en alle enthousiastelingen samen hun mouwen opstropen om een schoolmaaltijd om te toveren tot een lokaal, ecologisch en faire lekkernij. De leerlingen gingen zelf de groenten oogsten op biologisch tuinbouwbedrijf Akelei. Daarna gingen de leerlingen in de keuken aan de slag. Het menu zag er als volgt uit: pompoensoep, preiringetjes in melksaus, gekookte aardappelen, kippenworst en een stuk fruit.





(AVH)