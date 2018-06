Kinderen en inwoners rusthuis spenderen middagje samen 07 juni 2018

De inwoners van woonzorgcentrum Heilig Hart hebben gisteren bezoek gekregen van de kinderen van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang (BKO).





In het kader van 'What Matters to You', een organisatie van de BKO, de gemeente en het woonzorgcentrum, beleefden jong en oud een namiddag vol activiteiten. "Bedoeling is om vandaag jong en oud te verenigen en er een onvergetelijke namiddag van te maken. Juni is bij ons de dierenmaand en wij hebben dit thema toegepast in onze activiteiten. De ouderen kiezen zelf de activiteiten die ze willen bijwonen", zegt Kathleen Van den Bosch van het Heilig Hart. Stond onder meer op het programma: een knutselworkshop en een wandeltocht.





(AVH)