Kinderen buitenschoolse opvang kleuren canvaszakken pleegzorg Naar aanleiding van de week van de pleegzorg ontwikkelde de dienst pleegzorg van de provincie Antwerpen een canvaszak voor alle kinderen van de kinderopvang. In Putte namen zowel de buitenschoolse kinderopvang als de opvanggezinnen deel aan deze campagne om pleegzorg te promoten. Antoon Verbeeck

15 november 2018

“Alle kinderen verdienen een warme gezellige thuis”, zegt schepen van kinderopvang Inge De Bie (Lijst Burgemeester). “Met veel plezier steunen wij dan ook als gemeentebestuur deze campagne.” In de canvaszakken zaten verschillende folders en flyers om pleegzorg onder de aandacht te brengen van mama’s, papa’s, plusmama’s, pleegpapa’s,…. De zak op zich kon door de kinderen ingekleurd worden om zo als cadeautje af te geven. Woensdagnamiddag kregen in de Cacetoe al de eerste zakjes met veel enthousiasme een extra kleurtje. De rest van de zakken worden verdeeld over de vijf locaties zodat morgen en overmorgen de kinderen van alle opvang locaties ook nog een zak kunnen kleuren en meenemen. Ook de verschillende onthaalouders binnen de gemeente ontvingen hun jutte zakken.

“Met meer dan 200 zakjes die door de kinderen ingekleurd en meegenomen worden naar huis hopen wij binnen onze gemeente alvast de campagne van pleegzorg Vlaanderen een mooie ondersteuning te geven.”, besluit burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).