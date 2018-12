Kersttrui als dresscode op het gemeentehuis Antoon Verbeeck

18 december 2018

Putopia, de vriendenkring van de gemeente Putte, daagde het personeel enkele dagen geleden uit om op dinsdag 18 december te komen werken in een kersttrui. Als tegenprestatie was er een kleine attentie voorzien. Vele collega’s gingen op het voorstel in en poseerden tijdens de middag met alle plezier samen onder de kerstboom. Ook een delegatie van het schepencollege en de secretaris kwamen in een kersttenue naar het gemeentehuis.