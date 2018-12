Kerstmarkt Putte pakt uit met grote sneeuwbol Antoon Verbeeck

14 december 2018

11u44 0

Het gemeentebestuur van Putte viert op zondag 23 december samen met de inwoners kerst. Op de kerstmarkt, die plaatsvindt op het vernieuwde kerkplein van Putte, kan je net als vorige jaren meezingen met tal van kerstliedjes en genieten van een vuurwerk. Nieuw dit jaar is de komst van een grote sneeuwbol. “Op de kerstmarkt staat van 19 tot 22 uur een snowglobe , een grote opblaasbare sneeuwbol met kerstlandschap in. Bezoekers kunnen in de snowglobe plaatsnemen en een foto laten nemen, die achteraf op Facebookpagina van de gemeentelijke cultuurdienst verschijnt. De foto is ook ideaal om te gebruiken voor wenskaartjes voor het eindejaar”, zegt schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester). De kerstmarkt van Putte start om 16 uur.