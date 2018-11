Kerstbomen voor kerstsfeer in centrum gezocht Antoon Verbeeck

12 november 2018

11u34 0

Het gemeentebestuur van Putte wil tijdens de eindejaarsperiode een aangename kerstsfeer creëren in het centrum en is daarom momenteel op zoek naar kerstbomen. “Mocht je zelf een grote kerstboom staan hebben in jouw tuin en zou je deze willen verwijderen, mag je contact opnemen met het gemeentebestuur. Indien de boom bruikbaar is, wordt deze door de technische dienst verwijderd en ergens binnen de gemeente geplaatst tijdens de eindejaarsperiode”, deelt de gemeente mee. Wie een grote kerstboom heeft staan mag met de gemeente contact opnemen via 015/76.78.80.