Kerstbomen gaan op de brandstapel 02u32 0

Aan de Chirolokalen in de Schaapstraat wordt deze zaterdagavond voor het eerst een kerstboomverbranding georganiseerd. Initiatiefnemer is Puttenaar Tim Vervloet. "In het verleden vond er in onze gemeente een kerstboomverbranding plaats, maar die werd enkele jaren geleden stopgezet. Aangezien er nog verschillende inwoners zijn die niet weten waar ze met hun kerstboom moeten blijven, organiseer ik dit jaar zelf een verbranding", legt Tim uit. "Op zaterdag worden tussen 11 en 13 uur alle bomen opgehaald. Vanaf 20 uur is iedereen welkom aan de Chirolokalen van de jongens om de verbranding bij te wonen. De opbrengst van de drankverkoop gaat naar Kom op Tegen Kanker." Wie zijn boom wil laten ophalen door Tim, moet vandaag nog een sms sturen naar 0472/60.38.43, met vermelding van het adres. Alleen inwoners van de gemeente Putte kunnen deelnemen. De boom wordt gratis opgehaald. (AVH)