Kerkplein heeft laadpaal voor elektrische wagens 12 april 2018

Op het vernieuwd kerkplein in Putte-centrum is de eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens in gebruik genomen. "Als bestuur willen wij burgers, die voor een duurzame manier van vervoer kiezen, ondersteunen. Naast de mogelijkheid om thuis op te laden, is het namelijk voor velen belangrijk om te weten dat er voldoende mogelijkheden zijn om op de rit die men maakt, indien nodig, tijdig te kunnen bijladen", vertelt schepen van Milieu Jeroen De Cuyper (N-VA). (AVH)