Keizerin carnaval zoekt ring die ze verloor tijdens stoet: “Vingerafdruk van pas overleden echtgenoot staat erin” Antoon Verbeeck

15 april 2019

18u32 1 Putte Keizerin carnaval van Putte Ingrid Legrand (60) uit Koningshooikt is op zoek naar een zilveren ring die ze verloor tijdens de Putse carnavalsstoet afgelopen zondag. De ring is haar dierbaar want er staat een vingerafdruk in van haar begin dit jaar overleden man, de carnavalist Eddy Verberckt.

Eddy Verberckt (61) overleed begin dit jaar, op 29 januari, na een strijd tegen slokdarmkanker. De man was jarenlang een vaste kracht bij de Putse carnavalsgilde De Gilde der Verbande Puttenaars en nam in het verleden de functies van voorzitter en penningmeester op zich.

Zijn echtgenote Ingrid Legrand heeft eveneens een hart voor carnaval. Als keizerin van Putte zat ze gisteren tijdens de laatste editie van de Putse carnavalsstoet op de wagen van de gilde. “Ik heb alleen het eerste stuk van het parcours meegemaakt vanop de wagen. Toen we de tribune aan het kerkplein hadden bereikt, ben ik afgestapt. Het is daar waar ik ontdekte dat ik mijn ring verloren was”, vertelt Ingrid.

Vermagerd

“Ik heb nog in de omgeving van de tribune rondgekeken, maar geen ring te zien. Ik vermoed dat ik hem ben kwijtgespeeld toen ik snoep aan het uitgooien was. De laatste tijd ben ik vermagerd en de ring zat niet meer zo strak rond mijn vinger. Mechelbaan, Leuvensebaan, de wijk... Daar moet de ring ergens liggen.”

Van onschatbare waarde

“De ring heb ik aangekocht van de begrafenisondernemer, net voor de crematie van Eddy. Er staat zijn vingerafdruk in. Voor mij is hij van onschatbare waarde”, gaat Ingrid verder.

“In 2017 werd bij Eddy slokdarmkanker geconstateerd. Rond kerst vorig jaar kreeg hij geelzucht. Het was toen al duidelijk dat hij de laatste editie van de stoet niet meer zou meemaken; daar had hij zich bij neergelegd. Toch hield hij zich sterk en nam hij de laptop mee naar het ziekenhuis om de verzekeringen en Sabam voor de stoet in orde te brengen. De liefde voor het carnaval was groot.”

Laatste stoet

De medische toestand van Verberckt en het overlijden van enkele andere leden, stonden aan de basis van de beslissing om op zondag een laatste keer de stoet te organiseren. “Dat alleen al maakte van zondag een emotionele dag. Ik was geschrokken van het aantal gildes dat een foto van Eddy aan hun wagen had bevestigd. Er waren ook groepen die een aangepast dansje deden wanneer ze mij passeerden aan de tribune. Het verlies van de ring maakte het allemaal nog emotioneler.”

Ingrid lanceerde met de hulp van haar dochters een oproep via Facebook. De oproep is al zo'n duizend keer gedeeld. “Ondertussen kwam er al één binnen. Iemand had een zilveren ring aan de kermis zien liggen, maar of het de mijne is, is niet duidelijk. Ik hoop dat iemand me een gouden tip kan geven.”

Ingrid is te bereiken via Facebook of het nummer 0496/05.05.71.